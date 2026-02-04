Sanxenxo organiza talleres en el pabellón de Nantes durante las vacaciones escolares de carnaval

Imagen de archivo del desfile de carnaval del año pasado Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo, a través de la concejalía de Educación, organiza talleres durante las vacaciones escolares de carnaval con el objetivo de ayudar a la conciliación familiar.

La actividad, pensada para niños y niñas, de 3 a 12 años, se realizará los días 16, 17 y 18 de febrero en el pabellón de Nantes. La apertura de inscripciones empieza hoy, a partir de las 9 de la mañana, y se alargará hasta el día 11 a las dos. El precio para empadronados será de 20 euros y para los no empadronados la cuantía es de 25 euros.

Desde el gobierno local señalan que las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción, preferiblemente por sede electrónica del OA Terra de Sanxenxo o de manera presencial en el Concello. Previamente a la inscripción se deberá de efectuar el pago a través de la OVT de Terra de Sanxenxo o presencialmente tras solicitar el documento necesario en el correo electrónico educacion@sanxenxo.org o en la Tesorería del Concello.