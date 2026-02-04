Mi cuenta

Sanxenxo

El PSOE abre sus puertas a los vecinos y vecinas de la localidad para crear grupos de trabajo

C. Hierro
04/02/2026 19:34
Imagen de archivo de los concejales del PSOE en un Pleno
Imagen de archivo de los concejales del PSOE en un Pleno
Gonzalo Salgado
El grupo municipal del PSOE de Sanxenxo abre las puertas de su sede (ubicada en la Rúa do Progreso, 124) a todos los vecinos y vecinas para crear un grupo de trabajo abierto. A través de sus redes sociales, el partido señala que la iniciativa tiene como objetivo “sumar ideas, compromiso e traballo colectivo” para mejorar el municipio en el que viven.

Los días que estará disponible este espacio serán los jueves en horario de tarde de cinco a siete. Además, dejan a disposición de los residentes interesados un teléfono al que pueden dirigirse: 622 75 44 83.

Los socialistas invitan a los residentes en Sanxenxo que tengan ideas, quieran echar una mano y les preocupen los problemas que tiene la localidad, a que se unan a esta iniciativa abierta.

A través de los mensajes en sus perfiles de las redes sociales, desde el PSOE animan a participar a través de mensajes como: “Precisamos da túa axuda para construír o Sanxenxo que queremos”.

