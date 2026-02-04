El PSOE abre sus puertas a los vecinos y vecinas de la localidad para crear grupos de trabajo
El grupo municipal del PSOE de Sanxenxo abre las puertas de su sede (ubicada en la Rúa do Progreso, 124) a todos los vecinos y vecinas para crear un grupo de trabajo abierto. A través de sus redes sociales, el partido señala que la iniciativa tiene como objetivo “sumar ideas, compromiso e traballo colectivo” para mejorar el municipio en el que viven.
Los días que estará disponible este espacio serán los jueves en horario de tarde de cinco a siete. Además, dejan a disposición de los residentes interesados un teléfono al que pueden dirigirse: 622 75 44 83.
Los socialistas invitan a los residentes en Sanxenxo que tengan ideas, quieran echar una mano y les preocupen los problemas que tiene la localidad, a que se unan a esta iniciativa abierta.
A través de los mensajes en sus perfiles de las redes sociales, desde el PSOE animan a participar a través de mensajes como: “Precisamos da túa axuda para construír o Sanxenxo que queremos”.