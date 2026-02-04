Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El Concello inicia las reuniones de seguridad para la celebración de la media maratón Entre Rías

La prueba se celebra el próximo 17 de mayo

C. Hierro
04/02/2026 19:39
Imagen de la reunión de la carrera Entre Rías
Cedida
El Concello de Sanxenxo ha iniciado las reuniones organizativas y de seguridad de la media maratón Entre Rías que tendrá lugar el próximo domingo 17 de mayo. En el encuentro estuvieron presentes el concejal de Deportes, Marcos Guisasola, el ex concejal Xoán Pérez, el jefe de la Policía Local, José Manuel Duarte, el director de Noko 360, Serafín Martínez, técnicos del área de Deporte y personal de Nauta.

La prueba cumple este año su tercera edición y todo apunta a que se supere el récord de participación del año pasado, momento en el que más de 2.200 corredores tomaron la salida de esta carrera que une los municipios de O Grove y Sanxenxo. Actualmente, señalan, ya cuenta con 1.300 inscritos para el evento.

El recorrido, homologado por la Real Federación Española de Atletismo, señalan desde el gobierno local, transcurre por “algunos de los paisajes más espectaculares de Galicia” y destacan, por ejemplo, la Illa de A Toxa o la playa de A Lanzada.

El evento repartirá más de 2.500 euros entre los participantes en la prueba.

