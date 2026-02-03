Mi cuenta

Sanxenxo

Subastan viviendas, garajes y trasteros por valor de tres millones de euros en Noalla

C. Hierro
03/02/2026 00:30
Imagen del edificio que sale a subasta en Sanxenxo
Cedida
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la subasta de un edificio completo por valor de más de tres millones de euros. El inmueble está ubicado en la parroquia de Noalla, en el municipio de Sanxenxo y cuenta con varias viviendas, plazas de garaje y también trasteros.

En total, se ofrecen 26 lotes en los que se incluyen, en algunos de ellos una plaza de garaje, un trastero y un piso o, por ejemplo, solo la vivienda o ésta y el aparcamiento para el vehículo.

Uno de los lotes, por ejemplo, que corresponde a un piso situado en la planta primera y a una plaza de garaje sale a subasta por 164.183 euros, es necesario un deposito de 8.209,15 euros y no existe importe mínimo de puja. En este caso, la vivienda tiene una superficie construida de 79,38 metros cuadrados y útil de poco más de 58. La distribución interior consta de un vestíbulo, pasillos, cocina-comedor, dos dormitorios, un baño, un aseo y un tendedero.

El precio de salida, según la altura del piso aumenta, así uno de los áticos (incluye tanto la plaza de garaje como un trastero) sale a subasta por un total de 216.101,72 euros. En este caso, la vivienda cuenta con 66 metros cuadrados útiles (la misma distribución que el anterior) pero también dispone de dos terrazas que suman 37 metros cuadrados.

