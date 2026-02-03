La Guardia Civil investiga a un varón por un delito de daños a un taxi valorados en 600 euros

Imagen de la Guardia Civil de Sanxenxo Cedida

Los agentes de la Guardia Civil de Sanxenxo investiga a un varón de 38 años, vecino de la localidad, por un presunto delito de daños a un vehículo destinado al servicio de taxi.

Los hechos señalados ocurrieron el pasado domingo 28 de diciembre del año pasado, momento en el que, el investigado, tras concluir el servicio contratado, se bajó del vehículo y se subió de manera intencionada al techo del mismo. En esta acción, supuestamente, provocó diversos daños materiales en la carrocería del taxi valorados en 600 euros.

Según detalla la Guardia Civil, el conductor pudo comprobar posteriormente los desperfectos ocasionados por el hombre en el coche y posteriormente interpuso la correspondiente denuncia.

Tras la misma, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones de investigación para lograr identificar y localizar al presunto autor de los daños a través del método de pago utilizado para la contratación del servicio y los datos aportados por el propio denunciante. Gracias a todas estas referencias, los agentes de la Guardia Civil lograron su plena identificación.

Una vez localizado el hombre -que resultó ser un vecino de la localidad-, se procedió a su investigación y se instruyeron las correspondientes diligencias que han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Guardia de Cambados.

Ahora, el investigado por este delito de daños en el vehículo se encuentra a la espera de comparecer en este tribunal en el momento que sea citado para ello.