Sanxenxo

El Hotel Carlos I acoge la quinta edición del evento internacional de baile Arousa Westie Fest

La cita es del 19 al 22 de este mismo mes

C. Hierro
03/02/2026 18:39
Imagen de archivo del Hotel Carlos I Silgar
Imagen de archivo del Hotel Carlos I Silgar
Cedida
El Hotel Carlos I acoge, un año más, la quinta edición del evento internacional de baile Arousa Westie Fest. Las fechas escogidas para esta cita son del 19 al 22 de este mismo mes.

En esta ocasión, uno de los profesores que formarán parte es John Lindo, miembro de la junta directiva de la World Swing Dance Council (WSDC), la entidad que certifica los eventos y los rankings mundiales oficiales de esta modalidad de baile. Otros miembros que formarán parte del equipo son Irina Puzanova, Manuel Ibirocay, Miquel Menéndez o Sara Mouchon.

Las entradas para participar en el evento y, también, para acudir a disfrutar del baile están a la venta a través de la página web www.arousawestiefest.com. Dentro de las opciones que ofrecen destacan el curso de iniciación, el party pass, el full pass o el all-star pass.

La organización del evento espera que, como en ediciones anteriores, sean muchos los asistentes. Por ejemplo, el año pasado, destacan que esta cita generó un total de 390 pernoctas en el mismo hotel que acogió el evento, cifra que esperan aumentar en esta edición del 2026.

