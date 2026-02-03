Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El Centro de Salud de Sanxenxo incorporará a la plantilla un psicólogo

El Consello de la Xunta ha dado luz verde para ampliar la red con 21 nuevos profesionales

C. Hierro
03/02/2026 18:49
Imagen de archivo del Centro de Salud de Sanxenxo
Imagen de archivo del Centro de Salud de Sanxenxo
Cedida
El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés incorporarán un nuevo profesional especializado en psicología de manera compartida entre el Centro de Salud de Sanxenxo y el Virgen Peregina ubicado en Pontevedra.

Esto es así gracias a que el Consello de la Xunta ha dado luz verde para que este mes de febrero se ponga en marcha la Red de psicología clínica en atención primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que se hará efectivo con la incorporación de 21 nuevos profesionales.

El objetivo de este plan es "mejorar los cuidados en salud mental de la población y aumentar el número de psicólogos en la sanidad pública gallega" y, para ello, la Xunta invertirá más de 1,5 millones de euros.

Además, entre las metas marcadas, destaca el avance en el abordaje de los trastornos mentales comunes como pueden ser la depresión y ansiedad leve moderada o los trastornos adaptativos, facilitar el acceso a intervenciones psicológicas y garantizar una "atención integral".

De la misma manera, desde la Xunta indican que esta nueva red de profesionales ayudarán a mejorar la accesibilidad a los recursos específicos para el tratamiento de los problemas de salud mental y desarrollar acciones preventivas de promoción en este ámbito. También, señalan, servirá para "optimizar la coordinación" entre los servicios de atención primaria y los de psiquiatría en las diferentes áreas sanitarias.

Ampliar la red

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que el objetivo es seguir aumentando la red de psicólogos clínicos en la atención primaria "hasta llegar a 20" antes del año 2030.

