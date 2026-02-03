Mi cuenta

El Concello reparará el socavón producido en la Avenida de Pontevedra debido al temporal

Las obras en el Paseo de Silgar continúan

C. Hierro
03/02/2026 19:30
Imagen del socavón en la Avenida de Pontevedra de Sanxenxo
Imagen del socavón en la Avenida de Pontevedra de Sanxenxo
Cedida
El Concello de Sanxenxo reparará con urgencia el socavón producido por el temporal en el muro de contención de la Avenida de Pontevedra (en la subida al Mirador de A Peixeira) en Portonovo.

Debido a la gravedad de los daños, el gobierno municipal decidió iniciar los trámites para tratar con urgencia la reconstrucción de este espacio para evitar que los daños puedan afectar a la estabilidad del paseo. La determinación se tomó, indican desde el Concello, después de que Costas comunicase que no se haría cargo de estas obras.

Además, los trabajos para la reparación del tramo del Paseo de Silgar continúan con la excavación del terreno. En este caso la obra, que también se ha tramitado con urgencia, consistirá, una vez localizado terreno firme, en la elevación de un muro que sujetará el tramo para evitar nuevos desprendimientos. Posteriormente, se reparará la acera, se anulará la actual escaleta y se instalará una nueva que comunicará con el mirador de la playa.

Por motivos de seguridad y para evitar el paso de peatones en este punto, se valló el tramo y se creó un paso peatonal alternativo. Además, se ha habilitado un carril de entrada y salida desde la rotonda de Baltar hasta el Talaso Hotel Sanxenxo.

