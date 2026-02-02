Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo registró más de 9.000 viajeros en el último mes de 2025

Las pernoctaciones hoteleras fueron un total de 17.127, un 10% más que las sumadas en diciembre del 2024

C. Hierro
02/02/2026 20:02
Imagen de archivo de una familia disfrutando de la playa en Sanxenxo
Imagen de archivo de una familia disfrutando de la playa en Sanxenxo
Gonzalo Salgado
Los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre Coyuntura Turística Hotelera apuntan que Sanxenxo sumó un total de 9.336 viajeros hospedados en los hoteles del municipio en el mes de diciembre. En cuanto al grado de ocupación por plazas en fin de semana, el INE sitúa el dato en el 58,32%.

Estas cifras que detalla el informe, señalan desde el Concello, muestran que la localidad “mantiene su tendencia” al crecimiento en temporada baja.

De la misma manera, en el estudio indican que Sanxenxo, en el último mes del año, registró 17.127 pernoctaciones, una cantidad que significa un 10% más que en el mismo periodo del año 2024. Estos datos, únicamente hacen referencia a las noches pasadas en hoteles, no en otro tipo de alojamientos turísticos.

Plazas hoteleras

Desde hace unos años, debido al aumento del número de visitantes en temporada baja y, sobre todo, en el mes de diciembre coincidiendo con las fechas festivas, son más los establecimientos hoteleros que deciden abrir sus puertas. 

Desde el INE apuntan que este mes de diciembre un total de 20 de estos establecimientos estuvieron disponibles, lo que se traduce en 1.250 plazas. La apertura de estos negocios implicó, además, 290 personas empleadas.

Tercera temporada

Desde el Concello apuntan que desde este organismo, junto al sector turístico, trabajan para convertir la Navidad en la tercera temporada turística del año, tras los meses de verano y la Semana Santa.

Para ello, señalan, que ponen a disposición de los visitantes una gran oferta de alojamientos, entre los que destacan, además de las más de 54.800 plazas en segundas residencias, un total de 13.365 plazas en viviendas de uso turístico y 2.767 en apartamentos turísticos. A estas cifras, además, habría que sumar todas las personas que se pueden alojar en los campings o en casas rurales.

