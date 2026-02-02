El PSOE de Sanxenxo exige cambios en el modelo económico para garantizar la vivienda y el empleo durante todo el año

Imagen de los concejales del PSOE de Sanxenxo durante un Pleno Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PSOE de Sanxenxo critica que el gobierno municipal hable de “éxito político” haciendo referencia al número de personas atendidas a través de las ayudas de emergencia.

Los socialistas insisten en que “no son un beneficio, son una necesidad” y presentarlas como “un logro o indicador positivo de gestión”, es para ellos una forma de “maquillar problemas estructurales que siguen sin resolverse”.

De esta manera, desde el PSOE exigen un cambio en el modelo económico que permita garantizar la vivienda y el empleo a los vecinos y vecinas durante todo el año.

Así, señalan que el actual “genera desequilibrios” debido, enumeran, a la presión inmobiliaria que dispara los precios de compra y de alquiler, a la escasez de viviendas para residentes, a la estacionalidad del empleo, a la carga fiscal elevada o a la fuga del consumo hacia grandes superficies.

“Sanxenxo no puede sostener su economía en dos meses de verano mientras muchos vecinos afrontan inestabilidad el resto del año”, señalan desde el PSOE. Y proponen, entre otras opciones, impulsar la vivienda protegida, apoyar al comercio local, desestacionalizar las visitas con actividades económicas y culturales todo el año o dar bonificaciones a las viviendas habituales.