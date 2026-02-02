Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El PSOE de Sanxenxo exige cambios en el modelo económico para garantizar la vivienda y el empleo durante todo el año

C. Hierro
02/02/2026 19:55
Gonzalo Salgado
El grupo municipal del PSOE de Sanxenxo critica que el gobierno municipal hable de “éxito político” haciendo referencia al número de personas atendidas a través de las ayudas de emergencia. 

Los socialistas insisten en que “no son un beneficio, son una necesidad” y presentarlas como “un logro o indicador positivo de gestión”, es para ellos una forma de “maquillar problemas estructurales que siguen sin resolverse”.

Las ayudas de emergencia del Concello llegan a un total de 47 familias de Sanxenxo

De esta manera, desde el PSOE exigen un cambio en el modelo económico que permita garantizar la vivienda y el empleo a los vecinos y vecinas durante todo el año. 

Así, señalan que el actual “genera desequilibrios” debido, enumeran, a la presión inmobiliaria que dispara los precios de compra y de alquiler, a la escasez de viviendas para residentes, a la estacionalidad del empleo, a la carga fiscal elevada o a la fuga del consumo hacia grandes superficies.

“Sanxenxo no puede sostener su economía en dos meses de verano mientras muchos vecinos afrontan inestabilidad el resto del año”, señalan desde el PSOE. Y proponen, entre otras opciones, impulsar la vivienda protegida, apoyar al comercio local, desestacionalizar las visitas con actividades económicas y culturales todo el año o dar bonificaciones a las viviendas habituales.

