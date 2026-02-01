Sanxenxo repartirá más de 10.000 euros en premios en su Desfile de Carnaval

Último Desfile de Carnaval en Sanxenxo Cedida

Sanxenxo repartirá este año 10.830 euros entre los participantes del tradicional Desfile Infantil y Adulto de Carnaval que se celebrará el domingo, 22 de febrero, a las 16:00 horas. La comitiva saldrá de la Avenida Luis Rocafort y recorrerá el Paseo de Silgar, Punta Vicaño, Avenida de Galicia, Avenida Rafael Picó hasta la lonja de Portonovo.

En la modalidad infantil se establecen dos categorías, la individual o pareja con tres premios (150, 100 y 80 euros) y la de grupo con tres premios (500, 300 y 200 euros). En la modalidad adulto, en la categoría individual o pareja (300, 200 y 150 euros), grupo hasta 20 componentes (800, 400 y 300 euros) y grupo de más de 20 componentes (2.200, 1.200 y 750 euros). En la modalidad fantasía (más de 20 componentes) se repartirán tres premios (1.700, 900 y 600 euros). La fecha límite para anotarse será el 19 de febrero de 2026.

Concurso de Parodias

En el marco del Carnaval, la lonja de Portonovo acogerá el 20 de febrero, a las 21:30 horas, un nuevo concurso de Parodias Feito na Casa en la que se deberán representar situaciones con humor e ingenio. La inscripción es gratuita y finaliza el 18 de febrero.

El jurador valorará, en este caso, la originalidad, la puesta en escena y la decoración. En cuanto a los premios se establece un único premio de 200 euros y 10 accésits de 50 euros.