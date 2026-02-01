Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo repartirá más de 10.000 euros en premios en su Desfile de Carnaval

La cita será el 22 de febrero y los interesados podrán anotarse hasta el próximo día 19

Fátima Pérez
01/02/2026 08:26
Último Desfile de Carnaval en Sanxenxo
Último Desfile de Carnaval en Sanxenxo
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Sanxenxo repartirá este año 10.830 euros entre los participantes del tradicional Desfile Infantil y Adulto de Carnaval que se celebrará el domingo, 22 de febrero, a las 16:00 horas. La comitiva saldrá de la Avenida Luis Rocafort y recorrerá el Paseo de Silgar, Punta Vicaño, Avenida de Galicia, Avenida Rafael Picó hasta la lonja de Portonovo. 

En la modalidad infantil se establecen dos categorías, la individual o pareja con tres premios (150, 100 y 80 euros) y la de grupo con tres premios (500, 300 y 200 euros). En la modalidad adulto, en la categoría individual o pareja (300, 200 y 150 euros), grupo hasta 20 componentes (800, 400 y 300 euros) y grupo de más de 20 componentes (2.200, 1.200 y 750 euros). En la modalidad fantasía (más de 20 componentes) se repartirán tres premios (1.700, 900 y 600 euros). La fecha límite para anotarse será el 19 de febrero de 2026. 

Concurso de Parodias

En el marco del Carnaval, la lonja de Portonovo acogerá el 20 de febrero, a las 21:30 horas, un nuevo concurso de Parodias Feito na Casa en la que se deberán representar situaciones con humor e ingenio. La inscripción es gratuita y finaliza el 18 de febrero. 

El jurador valorará, en este caso, la originalidad, la puesta en escena y la decoración. En cuanto a los premios se establece un único premio de 200 euros y 10 accésits de 50 euros.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Sogama

La familia Sogama crece: el 97% de los ayuntamientos gallegos están adscritos
Redacción
El Atlético Villalonga en un partido en San Pedro

Un tempranero gol condena a un Atlético Villalonga en serios apuros
María Caldas
cambados

El CJ Cambados arma filas para visitar al Estradense
María Caldas
López Campos en el rodaje de la serie Lobo

López Campos visita o equipo da serie 'Lobo', que se filma en Galicia cunha das axudas da Xunta
Redacción