Emergencias atiende a una menor en Portonovo que cayó de la bicicleta tras impactar contra un vehículo

Los equipos de emergencias decidieron trasladarla para atenderla. D.A.

Una menor tuvo que ser atendida esta mañana al impactar contra un vehículo y caer con la bicicleta en la Avenida Rafael Picó, en Portonovo, a la altura de la sede del Club de Piragüismo.

La pequeña cruzaba en bici por el paso de peatones cuando impactó contra el lateral de un coche que pasaba por el vial. El incidente se produjo en torno a las 13 horas

Delante iba el padre de la menor también en bicicleta pero él había cruzado minutos antes. La menor cayó al suelo y se quejaba de dolor en la cadera, por eso los equipos de Urxencias Sanitarias de Galicia decidieron trasladarla para atenderla.