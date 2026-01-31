Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El 'Chapuzón Solidario' rompe un nuevo récord con una recaudación de 5.370 euros

Los fondos se entregan para la investigación del cáncer infantil a través de la Fundación Aladina

C. Hierro
31/01/2026 00:05
Imagen de participantes en la edición del Chapuzón Solidario de este año
Imagen de participantes en la edición del Chapuzón Solidario de este año
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La última edición del 'Chapuzón Solidario' organizado en la playa de Silgar de Sanxenxo para despedir el año alcanzó una nueva cifra récord. En esta ocasión, los participantes, con sus donaciones, lograron un total de 5.370 euros, lo que suponen 50 euros más que el año anterior.

La recaudación total, como se repite en cada ocasión, se entrega de manera íntegra a la Fundación Aladina, entidad que trabaja en favor de la investigación del cáncer infantil.

Desde la organización del evento agradecen a todos los vecinos y vecinas de Sanxenxo su participación y también a las personas que se acercaron desde otras localidades para despedir de una manera solidaria el año 2025.

La afluencia de público y el buen ambiente que se viven en esta cita provoca que año tras año el número de participantes se multiplique. Es por ello que esperan que, en el 2026, la recaudación vuelva a romper un récord.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil

Una nueva oleada de robos en el municipio preocupa a los hosteleros y vecinos mecos
C. Hierro
CPI Aurelio Marcelino Rey García

La Xunta recibe seis ofertas para rehabilitar el colegio público de Cuntis
Fátima Pérez
Cordal y Rey, ayer, en la presentación del programa

El Carnaval cambadés quemará el reglamento europeo de pesca y tendrá 10.000 euros en premios
Redacción
El presidente de la entidad comarcal, durante el transcurso de un Pleno, en Exposalnés

La Mancomunidade aprobará un presupuesto de 8 millones y superará los 13 de inversión
Beni Yáñez