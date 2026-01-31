El 'Chapuzón Solidario' rompe un nuevo récord con una recaudación de 5.370 euros

Imagen de participantes en la edición del Chapuzón Solidario de este año Cedida

La última edición del 'Chapuzón Solidario' organizado en la playa de Silgar de Sanxenxo para despedir el año alcanzó una nueva cifra récord. En esta ocasión, los participantes, con sus donaciones, lograron un total de 5.370 euros, lo que suponen 50 euros más que el año anterior.

La recaudación total, como se repite en cada ocasión, se entrega de manera íntegra a la Fundación Aladina, entidad que trabaja en favor de la investigación del cáncer infantil.

Desde la organización del evento agradecen a todos los vecinos y vecinas de Sanxenxo su participación y también a las personas que se acercaron desde otras localidades para despedir de una manera solidaria el año 2025.

La afluencia de público y el buen ambiente que se viven en esta cita provoca que año tras año el número de participantes se multiplique. Es por ello que esperan que, en el 2026, la recaudación vuelva a romper un récord.