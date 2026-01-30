Sanxenxo cierra parques, jardines y pabellones por la alerta roja

Imagen de archivo del temporal en la playa de A Lanzada Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo, atendiendo a la alerta roja por fenómenos costeros emitida por la Axencia Estatal de Meteoroloxía, cierra parques, jardines y pabellones municipales.

Además, como medida preventiva, también suspende toda actividad que se realiza en el exterior.

Las autoridades recomiendan a todos los vecinos y vecinas de la localidad que extremen las precauciones y eviten desplazamientos innecesarios. Además, piden a la ciudadanía que no se acerque a la costa.

Desde el Concello señalan que en caso de emergencia no duden en llamar al 112 y agradecen la colaboración de todas las personas para evitar incidencias.