Sanxenxo

Sanxenxo cierra parques, jardines y pabellones por la alerta roja

También se suspenden las actividades exteriores como medida preventiva

C. Hierro
30/01/2026 11:17
Imagen de archivo del temporal en la playa de A Lanzada
Imagen de archivo del temporal en la playa de A Lanzada
Gonzalo Salgado
El Concello de Sanxenxo, atendiendo a la alerta roja por fenómenos costeros emitida por la Axencia Estatal de Meteoroloxía, cierra parques, jardines y pabellones municipales.

Además, como medida preventiva, también suspende toda actividad que se realiza en el exterior.

Las autoridades recomiendan a todos los vecinos y vecinas de la localidad que extremen las precauciones y eviten desplazamientos innecesarios. Además, piden a la ciudadanía que no se acerque a la costa.

Desde el Concello señalan que en caso de emergencia no duden en llamar al 112 y agradecen la colaboración de todas las personas para evitar incidencias.

