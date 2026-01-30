Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

La reparación de los derrumbes del paseo de Silgar tras el temporal empiezan el lunes

Las obras obligarán a cortar el tráfico en el tramo y se habilitará un plan alternativo de circulación

C. Hierro
30/01/2026 18:35
Imagen del estado del paseo de Silgar tras el temporal
Imagen del estado del paseo de Silgar tras el temporal
Cedida
El Concello de Sanxenxo inicia el lunes la reparación de los desprendimientos en el Paseo de Silgar provocados por el pasado temporal. Para conocer el alcance del problema -se desconoce debido a que el talud se encuentra en parte cubierto de vegetación que impide visualizar todo el terreno- el gobierno local ha encargado previamente la limpieza mediante medios mecánicos con el objetivo de estabilizar el terreno y el vial que sostiene.

Al ubicarse dentro de la servidumbre de Costas, el gobierno municipal también procedió, de manera urgente, a tramitar una comunicación previa ante la Xunta de Galicia para llevar a cabo todos estos trabajos.

Por motivos de seguridad, tanto para viandantes como conductores, las obras obligan a cortar el tráfico en el tramo de actuación por lo que se ha habilitado un plan alternativo que garantiza la circulación. A partir del lunes, por lo tanto, habrá un carril de entrada y salida desde la rotonda de Baltar hasta el Talaso Hotel Sanxenxo.

Las obras también provocarán que se eliminen, de manera temporal, los estacionamientos en este tramo. La salida del Paseo Silgar por la Rúa Vigo, no se verá afectada.

