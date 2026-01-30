El BNG lleva al Parlamento la demanda para que Emerxencias esté operativo las 24 horas

Imagen de archivo del personal de Emerxencias Sanxenxo durante una sesión plenaria D.A.

El BNG provincial presentó una iniciativa parlamentaria y solicitó a la Diputación que lleve a cabo las acciones necesarias para mejorar las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores del servicio de atención a las emergencias de Sanxenxo.

Además exigió que “con carácter inmediato” revoque la decisión de reducir el horario de atención de las Emerxencias en el municipio sanxenxino para que vuelva a prestarse las 24 horas del día.

La diputada Manuela Rodríguez, puso sobre la mesa la posibilidad de que los GES pasen a formar parte del consorcio de Bomberos, como un “primeiro paso camiño á profesionalización deses grupos”. Y lo justificó indicando que, de ser así “seguramente terían mellor dotación e mellores condicións laborais e con maior forza laboral sindical para defender os seus intereses”.

De la misma manera, Rodríguez, indicó que la Xunta debe asumir sus competencias en materia de emergencias y seguridad y señaló que, mientras no es así, la Diputación “debería cubrir aos concellos que non poden facer fronte aos gastos actuais e financiar os GES con fondos provinciais”.