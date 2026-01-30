Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El BNG lleva al Parlamento la demanda para que Emerxencias esté operativo las 24 horas

C. Hierro
30/01/2026 21:36
Imagen de archivo del personal de Emerxencias Sanxenxo durante una sesión plenaria
Imagen de archivo del personal de Emerxencias Sanxenxo durante una sesión plenaria
D.A.
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El BNG provincial presentó una iniciativa parlamentaria y solicitó a la Diputación que lleve a cabo las acciones necesarias para mejorar las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores del servicio de atención a las emergencias de Sanxenxo.

Además exigió que “con carácter inmediato” revoque la decisión de reducir el horario de atención de las Emerxencias en el municipio sanxenxino para que vuelva a prestarse las 24 horas del día.

La diputada Manuela Rodríguez, puso sobre la mesa la posibilidad de que los GES pasen a formar parte del consorcio de Bomberos, como un “primeiro paso camiño á profesionalización deses grupos”. Y lo justificó indicando que, de ser así “seguramente terían mellor dotación e mellores condicións laborais e con maior forza laboral sindical para defender os seus intereses”.

De la misma manera, Rodríguez, indicó que la Xunta debe asumir sus competencias en materia de emergencias y seguridad y señaló que, mientras no es así, la Diputación “debería cubrir aos concellos que non poden facer fronte aos gastos actuais e financiar os GES con fondos provinciais”.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil

Una nueva oleada de robos en el municipio preocupa a los hosteleros y vecinos mecos
C. Hierro
Imagen de participantes en la edición del Chapuzón Solidario de este año

El 'Chapuzón Solidario' rompe un nuevo récord con una recaudación de 5.370 euros
C. Hierro
CPI Aurelio Marcelino Rey García

La Xunta recibe seis ofertas para rehabilitar el colegio público de Cuntis
Fátima Pérez
Cordal y Rey, ayer, en la presentación del programa

El Carnaval cambadés quemará el reglamento europeo de pesca y tendrá 10.000 euros en premios
Redacción