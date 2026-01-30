Mi cuenta

Diario de Arousa

Las ayudas de emergencia del Concello llegan a un total de 47 familias de Sanxenxo

El municipio destina más de 200 euros por cada habitante y año a prestaciones o ayudas de carácter social

C. Hierro
30/01/2026 20:28
Imagen de archivo de la fachada del Concello de Sanxenxo
Imagen de archivo de la fachada del Concello de Sanxenxo
Mónica Ferreirós
Un total de 47 familias del municipio reciben, por parte de Servicios Sociales, ayudas de emergencia. Este apoyo se destina, por ejemplo, a la compra de alimentos, al pago del alquiler, a la adquisición de medicamentos, al pago de citas médicas como pueden ser con el dentista o el oftalmólogo... A pesar que este gasto social, señalan desde el Concello, no es en términos cuantitativos el mayor, sí es uno de los más importantes.

El gasto en prestaciones de carácter social que hace este departamento que dirige Paz Lago, es de 225 euros por habitante y año. La cantidad, tal y como señalan desde el gobierno municipal y según los expertos en la material, califican el servicio de “excelente”. La mayor parte del gasto de los Servicios Sociales de Sanxenxo se destina a las dos guarderías, al Centro de Día y al Servicio de Atención en el Hogar (SAF). Este último, explican, ha sido licitado y adjudicado hace pocas semanas a una nueva empresa con el objetivo de ampliar su cobertura.

A mayores de las ayudas económicas, en la localidad hay decenas de familias a las que los servicios sociales les ofrece apoyo para la inserción laboral, educación familiar y/o asesoramiento jurídico.

Desde el Concello señalan que Sanxenxo es un municipio “con buenos datos de empleo y actividad económica” gracias a su liderazgo turístico. Es por ello que, cuentan, dispone de un presupuesto superior al que le correspondería según sus habitantes y, lo utilizan, señalan, tanto para mejorar infraestructuras como para prestar los mejores servicios sociales a los vecinos y vecinas.

