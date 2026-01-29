Tres adultos y dos menores de una misma familia, intoxicados por monóxido de carbono en Sanxenxo

Un momento de la intermención de Emerxencias y Policía Local en Sanxenxo Cedida

Cinco miembros de una misma familia, tres adultos y dos menores, necesitaron asistencia médica después de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en su hogar.

Poco antes de las siete de la mañana, uno de los propios afectados se puso en contacto con el 112 e indicó que todos en su casa se sentían muy mareados. A partir de ese momento, tanto efectivos de Emerxencias Sanxenxo como de la Policía Local se trasladaron al domicilio, ubicado en la parroquia de Gondar, y comprobaron que tanto los adultos como los niños presentaban los mismos síntomas.

Todos ellos fueron evacuados y derivados por las asistencias a diferentes hospitales, los menores y uno de los adultos al Hospital Provincial de Pontevedra y las otras dos personas al Hospital de Montecelo.

De la atención sanitaria y del traslado a los centros hospitalarios se ocuparon varias dotaciones del 061.

Tras la salida de las personas de la vivienda, el personal de Emerxencias Sanxenxo realizó las mediciones necesarias para confirmar la presencia de monóxido de carbono en el interior. Una vez que vez que ventilaron las habitaciones y examinaron el inmueble, comprobaron que el origen de la mala combustión que redujo los niveles de oxígeno necesarios para las personas estaba en un generador de electricidad que estaba instalado en el garaje.