Sumar Galicia alerta del cierre nocturno de las emergencias en Sanxenxo y apoya la movilización de los trabajadores

Imagen de archivo del personal de Emerxencias Sanxenxo durante una sesión plenaria D.A.

Movemento Sumar Galicia apoya la movilización convocada hoy por los trabajadores del servicio de Emerxencias de Sanxenxo delante del Pazo Provincial de Pontevedra para exigir un “servizo público seguro, profesional e realmente ao servizo da cidadanía”.

Desde esta formación política critican la gestión del Concello de Sanxenxo, ya que indican que trata este servicio esencial “como se fose un negocio guiándose por criterios de rendibilidade e estatísticos en lugar de atender ás necesidades reais de protección da poboación”. Esta posición, denuncian, pone en riesgo tanto a los vecinos de la localidad como al propio personal del servicio.

La nueva reorganización, delatan, cierra el servicio de emergencias durante la noche, lo que provoca que diferentes municipios “o quedan desprovistos de atención profesional, incumprindo un convenio que garante emerxencias 24 horas, os 365 das do ano”.

Desde Sumar alertan, además, de que la falta de personal agrava esta situación que provoca que en ocasiones se vulnera la dotación mínima de efectivos en los diferentes turnos. Denuncian, también, “a flagrante falta de recoñecemento profesional” de los trabajadores que forman parte del servicio y señalan que, tanto su experiencia como su formación en AGASP, entidad pública que instruye a personas como gestores de seguridad.

Por último, apoyan la integración de los servicios de emergencias de los concellos de menos de 20.000 habitantes en los consorcios provinciales.