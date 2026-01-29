Mi cuenta

Sanxenxo ofrece “estrategias” para mejorar los hábitos de estudio entre el alumnado

Los talleres están dirigidos a 5º y 6º de Primaria y se impartirán un día a la semana en cada centro educativo

C. Hierro
29/01/2026 19:25
Imagen de la reunión entre el Concello de Sanxenxo y las Anpas para el curso
Imagen de la reunión entre el Concello de Sanxenxo y las Anpas para el curso
Cedida
El Concello de Sanxenxo retoma el taller de estudio ‘Aprender con estrategia’, una actividad destinada al alumnado de 5º y 6º de Primaria. Los objetivos de esta iniciativa, es hacer reflexionar a los niños y niñas sobre el estudio, detectar y mejorar los hábitos, aumentar la capacidad de expresión y comprensión, así como aprender técnicas activas de estudio y elaborar trabajos.

La actividad está previsto que se imparta en los centros educativos con un mínimo de seis alumnos, un día a la semana, de lunes a jueves. El precio de la cuota para empadronados es de 10 euros por alumno y de 12,50 para los no empadronados. Aquellos interesados pueden realizar la preinscripción podrá realizarse en el edificio de Usos Múltiples de Portonovo, a través de una llamada al teléfono 986 72 37 64 o en el correo educacion.adultos@sanxenxo.org.

La iniciativa ‘Aprender con estrategia’ se enmarca dentro del programa municipal de Ensinanzas Abertas que incluye, por ejemplo, cursos de Español para personas de fuera de España que viven en Sanxenxo o de enseñanzas básicas diseñados para personas mayores de 25 años que quieren ampliar y actualizar sus conocimientos.

Además, desde el Concello, también han abierto el plazo de matrícula para las clases de preparación para las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en ESO para mayores de dieciocho años. Los interesados en acudir a esta formación pueden inscribirse hasta el próximo 6 de febrero a través del teléfono 986 72 37 64 en horario de diez a once, por las mañanas y de seis a nueve, por las tardes.

