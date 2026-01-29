“Sabia Vella” celebra su primer año con música y el proyecto de una residencia cooperativa

Una persona jubilada paseando en O Salnés Gonzalo Salgado

La Asociación de Xubilados e Pensionista de Galicia, ‘Sabia Vella’, celebra su primer año de existencia con un evento el viernes a partir de las ocho de la tarde en el Centro Social As Cantareiras en la parroquia sanxenxina de Noalla. Este acto, que contará con la actuación del grupo ‘Curtidoira Folk’ está abierto de manera gratuita a todas las personas jubiladas de este y de otros municipios.

Al mismo tiempo, la asociación continúa con una de sus labores más importantes, la de lograr una residencia de mayores en la comarca de O Salnés en forma de cooperativa. Para ello, señalan, los miembros de ‘Sabia Vella’ mantienen reuniones con diversas administraciones públicas, asesorías y consultorías para “ir de la mano y poco a poco” para convertir esta idea en una realidad “en el menor tiempo posible” en esta zona.

Desde la asociación señalan que, para llegar a buen fin con el proyecto de la residencia cooperativa, cuentan con un grupo de interesados que es susceptible de ampliarse en cualquier momento.

Es por ello que invitan a todas las personas que les atraiga este plan, que se pongan en contacto con ellos. Además, confían en que la Administración Pública Galega apoye este proyecto, por tener un “carácter totalmente social y muy solicitado en Galicia”. Desde ‘Sabia Vella’ hacen un llamamiento a todos los entes sociales de la comarca, a las personas mayores y también a los jóvenes “que serán los beneficiados del futuro” a unirse a este proyecto.