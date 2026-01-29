Las banderas azules de las playas de Sanxenxo llegan a las aulas

Un momento de la charla sobre Bandera Azul en Sanxenxo Cedida

El alumnado del colegio O Cruceiro, en la parroquia de Vilalonga, recibieron una charla de educación ambiental sobre Bandera Azul.

Esta iniciativa, que tuvo lugar de la mano de la técnica de Turismo del Concello de Sanxenxo, Teresa Salgueiro, consistió en una explicación sobre qué es este distintivo y sobre las características que tiene que cumplir el arenal para poder lucirlo.

Líder en número de distintivos

Sanxenxo es el municipio de Galicia, y también de España, que mayor número de banderas azules iza en sus playas.

El año 2025 esta localidad pudo presumir de 17 de estos distintivos en los arenales de A Lapa, Agra, Areas, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, O Espiñeiro- A Lanzada, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora da Lanzada, Panadeira, Paxariñas, Pragueira y Silgar.