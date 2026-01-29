Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El BNG alerta del estado de la carretera que une O Catadoiro y Arra y piden al gobierno que agilice la reforma

Los nacionalistas indican que las zonas rurales “seguen a padecer unha situación de abandono que non é aceptable” 

C. Hierro
29/01/2026 17:42
Imagen del estado de la carretera en Catadoiro (Sanxenxo)
Cedida
El grupo municipal del BNG de Sanxenxo exige al gobierno local que agilice los trámites para llevar a cabo las obras de mejora en la carretera secundaria que une los lugares de O Catadoiro y Arra, en la parroquia de Adina.

Los nacionalistas alertan que el deterioro del firme, la ausencia de medidas para paliar el exceso de velocidad, la falta de espacio para los peatones y la mala iluminación de este tramo "moi utilizado pola veciñanza de Portonovo e Noalla", no cumpla "cuns mínimos de seguridade viaria".

Moción en el Pleno

Desde el BNG instan al alcalde, Telmo Martín, a que actúe "canto antes" en esta carretera después de que el edil afirmase durante el último Pleno ordinario -tras una moción presentada por la oposición encaminada a impulsar medidas para rehabilitar esta vía- que el Concello ya tiene previsto encargar este proyecto.

En la sesión plenaria, el concejal nacionalista, Adrián González, señaló las grandes deficiencias que presenta esta carretera e indicó que cuenta con una "falta de mantemento moi evidente e con total ausencia de espazos para garantir un tránsito seguro a pé".

Imagen de archivo del portavoz del BNG, Octavio González, durante un Pleno

El BNG exige el arreglo de la carretera que une Catadoiro con Arra de manera “urxente”

Más información

Además, durante su intervención destacó que el exceso de velocidad de los coches ya provocó varios accidentes en este punto, incluso uno en el que falleció una persona en el 2007. “Entendemos que o Concello debe acometer unha mellora integral entre O Catadoiro e Arra, máxime tendo en conta que esta estrada é moi utilizada no verán, tanto pola veciñanza como por visitantes, á hora de tratar de evitar os atascos que se rexistran na PO-308”, comentó González.

En la moción, que fue rechazada por el gobierno local defendiendo que ya están trabajando en un proyecto para esta vía, desde el BNG solicitan "medidas de calmado de tráfico, limitación de velocidade ou dotación de plataforma única en favor dos peóns".

En este sentido, los nacionalistas esperan que esta rehabilitación "se faga realidade" ya que, indican, es una petición que trasladan muchos vecinos y vecinas de la zona. 

Por último, este grupo municipal de la oposición incide en la importancia de que el gobierno local ponga foco en el rural de Sanxenxo, ya que “segue a padecer unha situación de abandono que non é aceptable por parte de Telmo Martín".

