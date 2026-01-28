Una avería en el suministro eléctrico deja sin luz a 1.200 viviendas de Sanxenxo y O Grove

Un momento de un apagón que tuvo lugar en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Las obras en el entorno de Miraflores, cerca de la Policía Local de Sanxenxo, han picado uno de los cables de suministro eléctrico, lo que ha provocado un apagón que mantiene sin luz a un total de 1.200 viviendas. Los clientes afectados, según señalan, se ubican tanto en Sanxenxo como en la localidad vecina de O Grove.

Esto es así, explican, porque esta incidencia hizo que otras dos líneas se vieran afectadas. Desde fuentes municipales señalan que los puntos afectados se encuentran en Nantes, Vilalonga y A Florida.

El primer aviso que tuvo la empresa suministradora de energía, detallas, fue a las 14:42. A partir de ese momento, las brigadas técnicas se desplazaron hasta el lugar para realizar maniobras en la red con el objetivo de recuperar el suministro eléctrico a la mayor brevedad posible.

De hecho, a esta hora, ya son muchos los hogares que han recuperado el suministro de la luz y se espera que, en los próximos minutos, se restablezca en todos ellos.