Diario de Arousa

Sanxenxo

Telmo Martín reorganiza el gobierno de Sanxenxo tras la renuncia de Paula Martínez

Óscar Vilar entrará en la Corporación al frente de Economía y Personal y el alcalde asumirá Vivienda y Urbanismo

A. Louro
28/01/2026 15:28
Paula Martínez concejala Sanxenxo
Martínez, durante una sesión plenaria
Gonzalo Salgado
El ejecutivo de Sanxenxo anunció hoy mismo un reajuste en su organigrama de gobierno tras la renuncia de su acta de concejala de Paula Martínez, hasta ahora edila de Hacienda, Economía y Personal y segunda teniente de alcalde, alegando motivos personales. En su lugar, entrará a la Corporación Óscar Vidal, al ser el siguiente en la lista del PP y que ya ocupó las áreas de Obras y Servicios en el anterior mandato. Vidal —graduado en Tecnología de Ingeniería civil y con un master de Ingeniería de caminos, canales y puertos— decidió ocupar un puesto de menor responsabilidad en las listas electorales de 2023 como número doce y regresará a la primera línea de la política en esta segunda parte del mandato.

Sin embargo, la salida de Martínez, sumada a la reciente dimisión de María Deza, que en octubre se incorporó a la dirección de la Axencia Galega de Infraestruturas, supondrá una reorganización de más calado en el organigrama del gobierno local. Así, el alcalde, Telmo Martín, asumirá la competencia de Planificación Urbanística y Vivienda, que anteriormente dirigía Deza, quien era también portavoz del gobierno.

La Concejalía de Hacienda, Economía y Personal —a cargo de Martínez, hasta ahora— será repartida entre Arabela Deza, que asumirá Hacienda y Óscar Vilar, que se encargará de Economía y Personal. Otro de los cambios en las áreas de trabajo será el de Elena Torres, que pasará a ocupar la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Xoán Pérez que asumirá la de Cultura y Eventos.

Por otro lado, el edil de Deportes, Juventud y Voluntariado, Marcos Guisasola, ocupará la primera Tenencia de Alcaldía; la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, será la nueva portavoz del gobierno local y la segunda teniente de alcalde, y el responsable de Turismo y Playas, Juan Deza, será el tercer teniente de alcalde. Natividad Parada se mantiene al frente de Educación y Yago Torres, en Mantenimiento, Servicios y Medio Ambiente.

Reconocimiento a Martínez

Sanxenxo cierra así su equipo de gobierno para la segunda parte del mandato con una redistribución de sus áreas de trabajo reconociendo “la labor y dedicación de Martínez durante estos años al frente del área de Hacienda, Economía y Personal” y con un importante peso dentro del ejecutivo, al ocupar la segunda Teniencia de Alcaldía.

Se convierte así en la segunda pérdida de importancia para el gobieno sanxenxino tras la macha de María Deza —actual directora xeral de la Axencia Galega de Infraestruturas—, quien fue concejala en el municipio durante catorce años y mano derecha en el gobierno de Telmo Martín en los últimos mandatos.

El gobierno, no obstante, suma a dos perfiles jóvenes, Arabela Deza y Óscar Vidal, quien, además, cuenta ya con experiencia en la política municipal.

