Vuela una parte del tejado del cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo

Trabajadores de Emerxencias atendiendo la incidencia del cuartel de la Guardia Civil Cedida

El temporal Joseph se hizo notar en Sanxenxo. Los fuertes vientos registrados durante la jornada de ayer provocaron distintas incidencias en varios puntos de la localidad.

El suceso más aparatoso lo registró el cuartel de la Guardia Civil, lugar en el que las rachas de viento hicieron volar parte del tejado del edificio. Al lugar de los hechos acudieron los efectivos de Emerxencias para, además de retirar los restos que habían caído en diferentes puntos de alrededor, asegurar la estructura y evitar que se produjeran más incidentes.

Además, el temporal arrancó árboles que tuvieron que ser, en muchos casos, retirados de la carretera por personal de emergencias para que el tráfico rodado pudiera circular con tranquilidad.

Otros problemas ocasionados por el fuerte viento están relacionados con señales de tráfico tiradas o, por ejemplo, contenedores caídos.

Desde el Concello de Sanxenxo piden a los vecinos y vecinas que extremen la seguridad y que se alejen de la playa y otros lugares bajos que puedan ser afectados por elevadas mareas y oleajes.