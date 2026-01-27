Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Vuela una parte del tejado del cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo

Los vientos también provocaron la caída de árboles y señales de tráfico

C. Hierro
27/01/2026 11:23
Trabajadores de Emerxencias atendiendo la incidencia del cuartel de la Guardia Civil
Trabajadores de Emerxencias atendiendo la incidencia del cuartel de la Guardia Civil
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El temporal Joseph se hizo notar en Sanxenxo. Los fuertes vientos registrados durante la jornada de ayer provocaron distintas incidencias en varios puntos de la localidad.

El suceso más aparatoso lo registró el cuartel de la Guardia Civil, lugar en el que las rachas de viento hicieron volar parte del tejado del edificio. Al lugar de los hechos acudieron los efectivos de Emerxencias para, además de retirar los restos que habían caído en diferentes puntos de alrededor, asegurar la estructura y evitar que se produjeran más incidentes.

Además, el temporal arrancó árboles que tuvieron que ser, en muchos casos, retirados de la carretera por personal de emergencias para que el tráfico rodado pudiera circular con tranquilidad.

Otros problemas ocasionados por el fuerte viento están relacionados con señales de tráfico tiradas o, por ejemplo, contenedores caídos.

Desde el Concello de Sanxenxo piden a los vecinos y vecinas que extremen la seguridad y que se alejen de la playa y otros lugares bajos que puedan ser afectados por elevadas mareas y oleajes.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Xoel Otero en el Campeonato Gallego de Ourense

Xoel Otero se proclama campeón gallego Sub 23 en vallas
María Caldas
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo recupera "cierta normalidad" tras el ciberataque
C. Hierro
El ideal gallego

Revenidas, finalista en tres categorías de los premios Iberian Festival
Fátima Frieiro
El Umia desbordó completamente a su paso por Ribadumia

El Umia anega fincas y obliga a cortar carreteras a su paso por O Salnés
A. Louro