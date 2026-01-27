Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Organizan un concurso entre escolares para sensibilizar sobre la importancia del agua

Los premios son vales de compra para el comercio local y una visita a la EDAR

C. Hierro
27/01/2026 17:38
Alumnado durante la presentación del concurso
Alumnado durante la presentación del concurso
Cedida
El Concello de Sanxenxo y la empresa concesionaria del agua, ‘Espina & Delfín’ convocan un concurso dirigido al alumnado de 2º curso de ESO del IES Vilalonga, IES Sanxenxo y CPP Abrente.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la reflexión, la creatividad y la sensibilización de los escolares sobre la importancia del agua en el medio ambiente, su gestión sostenible, su valor social y económico, así como implicarlos en la conservación y el buen uso de este recurso vital para la población.

El tema del concurso es ‘A auga: recurso, reto e/é futuro’ y entre las líneas en las que se puede trabajar proponen el cambio climático, el uso responsable en el hogar, la escuela o la comunidad, los ecosistemas acuáticos o los derechos sobre este recurso. Cada equipo participante deberá presentar un vídeo corto (uno o dos minutos) en el que expliquen una propuesta, un proyecto o una reflexión sobre el agua.

El certamen otorgará tres premios. El primero de ellos será un vale de 200 euros para gastar en el comercio local de Sanxenxo y, el segundo, un bono de las mismas condiciones pero de cien euros. El tercero será para el centro educativo con mayor participación, al que se le ofrecerá una visita a la Estación depuradora de Aguas Residuais (EDAR) de la localidad.

