Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Luto en Sanxenxo por la muerte de Carlos Troncoso a los 88 años

Es una de las figuras destacadas del sector turístico municipal tras la apertura de hoteles y Viajes InterRías

C. Hierro
27/01/2026 20:15
Carlos Troncoso recibiendo una condecoración por parte del Portonovo SD
Carlos Troncoso recibiendo una condecoración por parte del Portonovo SD
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Sanxenxo se vistió de luto tras conocer el fallecimiento a los 88 años de edad, del empresario turístico Carlos Troncoso Poceiro, nacido en Vilalonga. El funeral se celebrará mañana, miércoles, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro.

Tanto el Concello como los diferentes clubs de fútbol, asociaciones vecinales y demás entidades mostraron sus condolencias por la pérdida de este vecino destacado fundador de los hoteles La Asturiana, Carlos I y Gran Talaso Hotel Sanxenxo, además de ser el creador del touroperador Viajes InterRías

Cuatro décadas

La trayectoria que lo llevó a convertirse en uno de los principales impulsores del sector del turístico del municipio comenzó hace más de cuatro décadas. Momento en el cuál, tras crear un servicio de catering para bodas y gestionar una casa vacacional, decidió abrir el Hostal La Asturiana, actualmente el Hotel Nuevo Astur Spa.

Debido al éxito de este establecimiento, Troncoso, gracias a su carácter emprendedor, siguió apostando por el turismo en su villa natal y abrió en 1989 el Gran Talaso Hotel Sanxenxo y, al año siguiente, el Hotel Carlos I Silgar. Actualmente, estos hoteles son una referencia en Sanxenxo y los autores de que el municipio se haya convertido en el destino turístico por referencia de las Rías Baixas y del noroeste Penínsular.

Además de por hoteles, Troncoso también apostó por el turismo a través de la creación de un touroperador turístico -Viajes InterRías- que cuenta con su sede principal en Sanxenxo y se ha convertido en uno de los principales en España y Portugal.

Imagen de archivo de las oficinas de Viajes InterRías en Sanxenxo

Viajes InterRías recibe en Fitur uno de los Premios de Turismo Responsable y Sostenible

Más información

Desde su posición como empresario de éxito, el vecino de Vilalonga nunca dejó de invertir en su villa y lo hizo colaborando con diferentes clubs deportivos y varias asociaciones culturales y vecinales. Es por ello que los mensajes de condolencias por su pérdida llenaron las redes sociales de las diferentes entidades recordando la figura de Carlos Troncoso y su función de mecenas.

“Adiós a un líder y un referente. Su apoyo al deporte y a proyectos sociales en Sanxenxo evidenciaron su calidad humana y su permanente compromiso con la comunidad. Pero no sólo se nos ha ido un líder, se nos ha ido también una gran persona y un gran amigo.”, se puede leer, por ejemplo, en el perfil que Viajes InterRías tiene en la red social Facebook.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Exterior de la Casa Consistorial

El proyecto de rehabilitación y mejora del Concello de Ribeira gana el premio ATEG 2025
Sandra Rey
Imagen de archivo de una sesión anterior

El Pleno de Ribeira aprueba recibir el legado artístico de Manuel Ayaso
Sandra Rey
Imagen del tramo caído en el paseo de Silgar

Un tramo del Paseo de Silgar cede ante el temporal de viento y lluvia
C. Hierro
Álvaro Rico y Catalina Sopelana protagonizan ‘El Jardinero’ en esta ficción

Los paisajes de O Salnés y O Barbanza protagonizan la serie española más vista en Netflix en 2025
A. Louro