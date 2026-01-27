Luto en Sanxenxo por la muerte de Carlos Troncoso a los 88 años

Carlos Troncoso recibiendo una condecoración por parte del Portonovo SD Cedida

Sanxenxo se vistió de luto tras conocer el fallecimiento a los 88 años de edad, del empresario turístico Carlos Troncoso Poceiro, nacido en Vilalonga. El funeral se celebrará mañana, miércoles, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro.

Tanto el Concello como los diferentes clubs de fútbol, asociaciones vecinales y demás entidades mostraron sus condolencias por la pérdida de este vecino destacado fundador de los hoteles La Asturiana, Carlos I y Gran Talaso Hotel Sanxenxo, además de ser el creador del touroperador Viajes InterRías

Cuatro décadas

La trayectoria que lo llevó a convertirse en uno de los principales impulsores del sector del turístico del municipio comenzó hace más de cuatro décadas. Momento en el cuál, tras crear un servicio de catering para bodas y gestionar una casa vacacional, decidió abrir el Hostal La Asturiana, actualmente el Hotel Nuevo Astur Spa.

Debido al éxito de este establecimiento, Troncoso, gracias a su carácter emprendedor, siguió apostando por el turismo en su villa natal y abrió en 1989 el Gran Talaso Hotel Sanxenxo y, al año siguiente, el Hotel Carlos I Silgar. Actualmente, estos hoteles son una referencia en Sanxenxo y los autores de que el municipio se haya convertido en el destino turístico por referencia de las Rías Baixas y del noroeste Penínsular.

Además de por hoteles, Troncoso también apostó por el turismo a través de la creación de un touroperador turístico -Viajes InterRías- que cuenta con su sede principal en Sanxenxo y se ha convertido en uno de los principales en España y Portugal.

Viajes InterRías recibe en Fitur uno de los Premios de Turismo Responsable y Sostenible Más información

Desde su posición como empresario de éxito, el vecino de Vilalonga nunca dejó de invertir en su villa y lo hizo colaborando con diferentes clubs deportivos y varias asociaciones culturales y vecinales. Es por ello que los mensajes de condolencias por su pérdida llenaron las redes sociales de las diferentes entidades recordando la figura de Carlos Troncoso y su función de mecenas.

“Adiós a un líder y un referente. Su apoyo al deporte y a proyectos sociales en Sanxenxo evidenciaron su calidad humana y su permanente compromiso con la comunidad. Pero no sólo se nos ha ido un líder, se nos ha ido también una gran persona y un gran amigo.”, se puede leer, por ejemplo, en el perfil que Viajes InterRías tiene en la red social Facebook.