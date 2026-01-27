La asesora jurídica del CIM imparte un curso para cuidadores

Cartel publicitario de este taller Cedida

El Concello de Sanxenxo, a través del área de Servizos Sociais, organiza un nuevo taller para las personas cuidadoras. En este caso, la encargada de impartir el curso es Beatriz Carrera Abalo, asesora jurídica del Centro de Información á Muller (CIM) y entre los temas destacarán los derechos y obligaciones que tienen las personas cuidadoras, los tipos de incapacidad para las personas dependientes o la protección legal que tienen estos hombres o mujeres.

Además, todos los asistentes podrán participar en el taller y preguntarle todo tipo de dudas a Carrera.

La cita para este taller es el próximo martes 3 de febrero en el Priorato de Arra en horario de diez a once y media de la mañana.

Inscripción previa

Todas las personas que quieran participar en este curso, que se enmarca dentro del programa ‘Coidándote para coidar’, deben hacer una inscripción previa para poder controlar el aforo. Para ello, se pueden poner en contacto a través del teléfono 986 72 79 01 o en el correo formacioncim@sanxenxo.org.

Desde el departamento de Servizos Sociais del Concello animan a todas las personas que se dedican al cuidado de dependientes que acudan para solucionar las posibles dudas.. l