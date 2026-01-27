El PP de Sanxenxo rechaza la moción del BNG para bonificar el IBI de viviendas habituales y de oferta de alquiler anual

Imagen de archivo de una sesión plenaria anterior Mónica Ferreirós

El Partido Popular de Sanxenxo rechazó ayer en el Pleno ordinario de enero la moción impulsada por el BNG para aplicar bonificaciones del 30% en el IBI de las viviendas habituales y de oferta de alquiler anual, cuyo objetivo era –según explicaron en su momento los nacionalistas–, por un lado, garantizar una mayor oferta de alquiler para todo el año y, por otro, consolidar un asentamiento regular de población en el municipio.

Según expuso la concejala de Economía, Paula Martínez, el rechazo fue debido a que, a su consideración, “estas bonificaciones están fuera de ley”, ya que en la Ley de Hacienda Local “no aparecen reflejadas ninguna a las que hacen referencia”. Por ello, sumado a discrepancias sobre algunos de los puntos de la propuesta, la misma fue rechazada con diez votos en contra de los populares y seis a favor del BNG y PSOE.

Asimismo, también fue denegada otra moción del Bloque para homenajear al reconocido actor y vecino de Vilalonga, Celso Bugallo (fallecido en diciembre de 2025), poniendo su nombre al futuro centro social de la parroquia.El alcalde, Telmo Martín, afirmó que el nombre para el inmueble ya está escogido, pero quieren que sea aprobado por consenso. “O señor Bugallo merece ter un recoñecemento público, pero ese centro non se vai chamar así”, apuntó Martín.

Además, durante la sesión se puso en conocimiento de los presentes la solicitud de cuatro subvenciones del Plan Extraordinario de Insfrestructuras Deportivas de la Diputaciónde Pontevedra por valor de casi 200.000 euros para diversas actuaciones, como el acondicionamiento y la ampliación de la pérgola para cubrir el graderío en el campo de fútbol de Baltar (69.924 euros); la instalación de gradas en el pabellón de Nantes (60.475 euros); la reparación de las gradas del campo de fútbol de Noalla (37.388 euros); y las obras en los vestuarios de los campos de fútbol de Noalla, Vilalonga y Portonovo (28.449 euros).