Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo recupera "cierta normalidad" tras el ciberataque

La extorsión virtual exigía 5.000 dólares en bitcoins para recuperar los documentos

C. Hierro
27/01/2026 13:28
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo
Mónica Ferreirós
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Concello de Sanxenxo trabaja para recuperar "cierta normalidad" después de que los equipos informáticos sufrieran, en el día de ayer, un ciberataque por el que sus autores, a modo de extorsión virtual, exigían 5.000 euros en bitcoins para recuperar los documentos.

Tal y como señalan, durante la mañana de hoy los empleados están usando equipos externos sin estar conectados a la red de internet municipal para poder llevara a cabo las distintas gestiones.

Gracias a esto, el registro, así como el resto de departamentos, ofrecer sus servicios.

Entrada del virus

Personal de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado (COCS) y de la empresa de seguridad informática del Concello trabajan, en estos momentos, para recuperar todos los archivos y documentos de los equipos.

Esta labor, indican "va lenta" porque todavía no se ha detectado la entrada del virus.

Todos los implicados se reunirán en los próximos minutos para poner en común los avances y analizar la situación.

Exigen 5.000 dólares en bitcoins los autores de un ciberataque al Concello de Sanxenxo

Más información
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen del cartel del concierto

Esta es la fecha para ver a James Rodhes en Vilagarcía
Olalla Bouza
Xoel Otero en el Campeonato Gallego de Ourense

Xoel Otero se proclama campeón gallego Sub 23 en vallas
María Caldas
El ideal gallego

Revenidas, finalista en tres categorías dos premios Iberian Festival
Fátima Frieiro
El Umia desbordó completamente a su paso por Ribadumia

El Umia anega fincas y obliga a cortar carreteras a su paso por O Salnés
A. Louro