El Concello de Sanxenxo recupera "cierta normalidad" tras el ciberataque

Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo trabaja para recuperar "cierta normalidad" después de que los equipos informáticos sufrieran, en el día de ayer, un ciberataque por el que sus autores, a modo de extorsión virtual, exigían 5.000 euros en bitcoins para recuperar los documentos.

Tal y como señalan, durante la mañana de hoy los empleados están usando equipos externos sin estar conectados a la red de internet municipal para poder llevara a cabo las distintas gestiones.

Gracias a esto, el registro, así como el resto de departamentos, ofrecer sus servicios.

Entrada del virus

Personal de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado (COCS) y de la empresa de seguridad informática del Concello trabajan, en estos momentos, para recuperar todos los archivos y documentos de los equipos.

Esta labor, indican "va lenta" porque todavía no se ha detectado la entrada del virus.

Todos los implicados se reunirán en los próximos minutos para poner en común los avances y analizar la situación.