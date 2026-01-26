Viajes InterRías recibe en Fitur uno de los Premios de Turismo Responsable y Sostenible

Momento de la entrega del galardón Cedida

El turoperador gallego Viajes InterRías ha sido una de las empresas galardonadas en los IX Premios de Turismo Responsable y Sostenible que otorga la Fundación Intermundial en colaboración con la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y la Organización Mundial de Turismo (OMT).

Concretamente, la empresa sanxenxina se llevó el premio en la categoría 'Transporte, Productos y Servicios Turísticos' por su proyecto "Horizonte Digital - Destination Lab", un herramienta que le permite transformar datos en decisiones responsables para entender flujos, anticipar necesidades, repartir mejor la demanda y ayudar a que los destinos se organicen y crezcan con equilibrio.

El director comercial de la empresa, Fabián Buezas, fue el encargado de recoger la condecoración durante la celebración de Fitur 2026 y reconoció que "es un honor recibir este premio fruto del trabajo diario y el compromiso de Viajes InterRías por la sostenibilidad y protección de los destinos y de su patrimonio".