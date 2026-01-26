Mi cuenta

Sanxenxo

Viajes InterRías recibe en Fitur uno de los Premios de Turismo Responsable y Sostenible

La empresa sanxenxina fue galardonada en la categoría 'Transporte, Productos y Servicios Turísticos' por su proyecto "Horizonte Digital - Destination Lab"

Sandra Rey
26/01/2026 17:45
Momento de la entrega del galardón
Momento de la entrega del galardón
Cedida
El turoperador gallego Viajes InterRías ha sido una de las empresas galardonadas en los IX Premios de Turismo Responsable y Sostenible que otorga la Fundación Intermundial en colaboración con la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y la Organización Mundial de Turismo (OMT).

Concretamente, la empresa sanxenxina se llevó el premio en la categoría 'Transporte, Productos y Servicios Turísticos' por su proyecto "Horizonte Digital - Destination Lab", un herramienta que le permite transformar datos en decisiones responsables para entender flujos, anticipar necesidades, repartir mejor la demanda y ayudar a que los destinos se organicen y crezcan con equilibrio.

El director comercial de la empresa, Fabián Buezas, fue el encargado de recoger la condecoración durante la celebración de Fitur 2026 y reconoció que "es un honor recibir este premio fruto del trabajo diario y el compromiso de Viajes InterRías por la sostenibilidad y protección de los destinos y de su patrimonio". 

