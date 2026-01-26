Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Exigen 5.000 dólares en bitcoins los autores de un ciberataque al Concello de Sanxenxo

La administración local se negó al desembolso y ya ha interpuesto la pertinente denuncia

Sandra Rey
26/01/2026 15:25
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo
Imagen de la fachada de la Casa Consistorial
Mónica Ferreirós
El Concello de Sanxenxo ha sido este lunes víctima de un ataque informático por el que sus autores, a modo de extorsión virtual, exigían 5.000 dólares en bitcoins. Fue por la mañana cuando se tuvo conocimiento de la entrada en la red municipal de un "malware", término que designa un tipo de "software" furtivo, cuyo propósito es dañar el mecanismo en el que se infiltra.

El ciberataque paralizó toda la mañana el funcionamiento del Ayuntamiento, ya que desencadenó una encriptación masiva de los documentos en los equipos de la administración local. Una vez consumado el ataque, los operarios de la Casa Consistorial non podía acceder a miles de archivos.

El Concello no accedió al desembolso de dinero solicitado e interpuso la pertinente denuncia en la Guardia Civil. Para solucionar los efectos del virus, los servicios técnicos recurrieron a la copia de seguridad que cada día replica el sistema informático. Se prevé que en las próximas horas se solvente el problema.

Nauta y Turismo de Sanxenxo

 Tanto Nauta como Turismo de Sanxenxo no están afectadas por el ataque informático porque disponen de una red diferente a la del Ayuntamiento. La sede electrónica funciona también con normalidad.

 

