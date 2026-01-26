Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El Concello registró más de 30 bodas en 2025 y la concejala Paz Lago fue la escogida en 18

El alcalde, Telmo Martín, y el concejal, Marcos Guisasola, no oficiaron ninguno de los enlaces del pasado año

C. Hierro
26/01/2026 00:39
Imagen de archivo de una boda en la comarca de O Salnés
Imagen de archivo de una boda en la comarca de O Salnés
Gonzalo Salgado
Un total de 32 parejas escogieron el Concello de Sanxenxo para hacer oficial su matrimonio el año pasado. Para oficiar estos enlaces, la concejala que más veces fue escogida fue Paz Lago, responsable de las áreas de Servicios Sociales y Mayores, que sumó más de la mitad, alcanzando la cifra de 18.

La lista la continúa la concejala de Hacienda, Economía y Personal, Paula Martínez, que suma un total de ocho celebraciones. Por su parte, tanto Xoán Manuel Pérez como Juan Antonio Deza, tuvieron la oportunidad de oficiar dos enlaces el año anterior. La concejala de Cultura y Eventos, María Elena Torres y Natividad Parada, responsable de Educación, sumaron un único matrimonio durante el 2025.

El alcalde

Pero no todos los miembros del gobierno local tuvieron su cuota de enlaces celebrados el año pasado. Así, el alcalde Telmo Martín, durante el 2025 no ofició ningún enlace en el Concello, debido, una de las razones es porque estuvo durante meses convaleciente después de ser atropellado por un conductor bajo los efectos del alcohol en el mes de julio. Este incidente le provocó una fisura en la tibia de la pierna izquierda e hizo que, durante un tiempo, tuviera que utilizar muletas o, incluso, silla de ruedas.

Por su parte, el concejal de Deportes, Juventud y Voluntariado, Marcos Guisasola, tampoco fue elegido por ninguna de las parejas para certificar su enlace en el Concello.

Las bodas civiles, aquellas que se celebran en los ayuntamientos o juzgados, ya suponen, en muchas ocasiones, la mitad de los enlaces que se celebran. En el caso de Sanxenxo, sin tener los datos del 2025, el total de enlaces que tuvieron lugar en 2024 según el Instituto Galego de Estatística, fueron 60.

