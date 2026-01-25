Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Sanxenxo acondicionará el antiguo edificio de la Cofradía para albergar el aula de estudio

El traslado se hará efectivo mientras se obra en el edificio Multiusos de Portonovo

C. Hierro
25/01/2026 00:15
Imagen de archivo del edificio multiusos de Portonovo
Imagen de archivo del edificio multiusos de Portonovo
Cedida
El Concello de Sanxenxo está pendiente de adjudicar la obra de rehabilitación del Multiusos de Portonovo por 1.257.621 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

En el momento que estas obras comiencen, tal y como señalan desde el gobierno local, procederán a acondicionar el antiguo edificio de la Cofradía -ubicado en la calle Rafael Picó- para poder albergar el aula de estudio que, actualmente, se encuentra en la bajo cubierta del edificio en el que se va a obrar.

Tres ofertas

Tras publicar la licitación para rehabilitar el edificio situado en Portonovo, el Concello, señalan, cuenta con tres ofertas que están valorando según los criterios publicados.

Entre los trabajos que se van a realizar destaca la redistribución de las plantas y que, tanto la escalera como el ascensor, llegarán a la planta semisótano, lo que permitirá utilizarlo como entrada principal. En este punto, además, se situará el control y recepción de usuarios, así como un espacio multiusos para llevar a cabo actos o exposiciones. En la entreplanta, se ubicará un nuevo espacio para celebrar eventos que incluso cuenta con una pequeña cocina para poder impartir diferentes talleres.

La siguiente planta se preparará de manera íntegra para albergar el departamento de Servicios Sociales, incluido el Centro de Información á Muller. La segunda planta contará con aulas de educación para mayores y, por último, en la planta bajo cubierta se mantendrá la sala de estudios con espacio para 20 usuarios.

