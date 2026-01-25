Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El IV Serán Soalleira de Dorrón contará con Luis Prego para impartir el taller de baile

C. Hierro
25/01/2026 18:49
Imagen de archivo de una actuación del grupo
Imagen de archivo de una actuación del grupo
La IV edición del Serán Soalleira de Dorrón ya tiene fecha confirmada para su evento de este año. Así, se celebrará el próximo sábado 7 de febrero en el Centro Cultural Municipal de la parroquia a partir de las siete de la tarde.

Como en otras ocasiones, el evento se inaugurará con un taller de baile que, en esta ocasión, lleva el nombre ‘Bótalle un agarradiño!’ y será impartido por Luis Prego, destacado bailarín y músico, conocido por su trabajo en la promoción del folclore gallego. Tras finalizar el curso dará comienzo el serán, al que estar invitados todos los vecinos y vecinas de Sanxenxo pero también a integrantes de diferentes grupos de otras localidades.

La organización recuerda que la jornada, además de estar llena de música y baile, también será solidaria, es por ello que se llevará a cabo una recogida de alimentos que, posteriormente, serán entregados a diferentes entidades sociales. Además, se repartirán bollos de pan con chorizo y tazas de chocolate entre todos los asistentes.

Cartel del evento
Cartel del evento

A pesar de que el evento está abierto a todo el público, es necesaria inscripción previa. Para ello, ponen a disposición de las personas interesadas el correo electrónico soalleira@gmail.com y los teléfonos 636 332 459 o 676 770 331.

