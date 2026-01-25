Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El histórico escudo en piedra del Vilalonga FC preside la entrada al campo de fútbol

C. Hierro
25/01/2026 18:51
Un momento del acto en el que se descubrió el escudo
Un momento del acto en el que se descubrió el escudo
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Un centenar de vecinos y aficionados del Vilalonga F.C. asistieron ayer a la presentación de la réplica en piedra del histórico escudo de madera del club diseñado por el escultor local Alfonso Vilar en la Praza Pública de Vilalonga.

El nuevo emblema se ubica en el monolito que está en la entrada al campo de fútbol con el que se recuerda a los presidentes y socios ya fallecidos. Con este acto, la Peña Celeste 12-13-14 honra así a Vilalonga y perpetúa un símbolo de la pervivencia y solidez de los lazos entre la afición y el club. El presidente de la Peña, Pedro Arauxo, fue el impulsor de este nuevo capítulo de la historia del club, tras recuperar y restaurar el escudo original de madera tras años desaparecido.

El alcalde, Telmo Martín, asistió al acto acompañado del concejal de Deportes, Marcos Guisasola, y los ediles de Servicios Sociales y Mayores, y de Mantenimiento, Servicios y Medio Ambiente, Paz Lago y Yago Torres, vecinos de la parroquia. El regidor felicitó a la Peña “pola iniciativa” e incidió en que “é un orgullo contar no municipio cun club e unha afición coma a do Vilalonga polo que sempre terán ao Concello do seu lado”

También acudió el vicepresidente de la Federación Galega de Fútbol, José Fernández, y el escultor de la réplica, Víctor Casal, autor del escudo en piedra del RC Celta, recientemente inaugurado.

Los encargados de descubrir el nuevo escudo en piedra fueron el alcalde y el presidente más veterano, José Fernández Salgueiro.

El Vilalonga FC, a través de su presidente, Pablo Estévez, quiso también agradecer a Pedro Arauxo su trabajo e implicación con la entidad durante todos estos años con la entrega de una placa.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Luis Garrido con dos de las obras de su exposición

Una exposición de Luis Garrido en el Centro Comercial recrea los bellos paisajes de Arousa
Olalla Bouza
La orquesta durante una actuación

El "secreto" de La Fórmula se desvelará el 8 de febrero en Vilagarcía
Olalla Bouza
Imagen parcial del cartel anunciador del acto de homenaje al poeta rianxeiro Manuel Antonio

La asociación Castelao de Rianxo programó para este miércoles un homenaje floral a Manuel Antonio
Chechu López
Vallas en la zona del ambulatorio

Residentes en San Roque critican la presencia de vallas y su peligro para la seguridad de los peatones
Fátima Frieiro