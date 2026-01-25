El histórico escudo en piedra del Vilalonga FC preside la entrada al campo de fútbol

Un momento del acto en el que se descubrió el escudo

Un centenar de vecinos y aficionados del Vilalonga F.C. asistieron ayer a la presentación de la réplica en piedra del histórico escudo de madera del club diseñado por el escultor local Alfonso Vilar en la Praza Pública de Vilalonga.

El nuevo emblema se ubica en el monolito que está en la entrada al campo de fútbol con el que se recuerda a los presidentes y socios ya fallecidos. Con este acto, la Peña Celeste 12-13-14 honra así a Vilalonga y perpetúa un símbolo de la pervivencia y solidez de los lazos entre la afición y el club. El presidente de la Peña, Pedro Arauxo, fue el impulsor de este nuevo capítulo de la historia del club, tras recuperar y restaurar el escudo original de madera tras años desaparecido.

El alcalde, Telmo Martín, asistió al acto acompañado del concejal de Deportes, Marcos Guisasola, y los ediles de Servicios Sociales y Mayores, y de Mantenimiento, Servicios y Medio Ambiente, Paz Lago y Yago Torres, vecinos de la parroquia. El regidor felicitó a la Peña “pola iniciativa” e incidió en que “é un orgullo contar no municipio cun club e unha afición coma a do Vilalonga polo que sempre terán ao Concello do seu lado”

También acudió el vicepresidente de la Federación Galega de Fútbol, José Fernández, y el escultor de la réplica, Víctor Casal, autor del escudo en piedra del RC Celta, recientemente inaugurado.

Los encargados de descubrir el nuevo escudo en piedra fueron el alcalde y el presidente más veterano, José Fernández Salgueiro.

El Vilalonga FC, a través de su presidente, Pablo Estévez, quiso también agradecer a Pedro Arauxo su trabajo e implicación con la entidad durante todos estos años con la entrega de una placa.