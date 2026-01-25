Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El Concello registró, esterilizó, desparasitó y vacunó a más de 70 gatos abandonados en 2025

Medio Ambiente sacará de nuevo a concurso el servicio para el control de los mininos que viven en la calle

C. Hierro
25/01/2026 00:09
Una colonia de gatos en Portonovo
Una colonia de gatos en Portonovo
Gonzalo Salgado
La concejalía de Medio Ambiente de Sanxenxo llevó a cabo, el año pasado, la identificación, el registro, la esterilización, la desparasitación y la vacunación de un total de 71 gatos callejeros.

El concejal responsable de esta área, Yago Torres, señaló que estos trabajos solo son posibles gracias a la colaboración altruista de más de 30 voluntarios que “con autorización municipal, realizan tarefas de seguimento e coidados das distintas colonias felinas existentes nas sete parroquias” que conforman Sanxenxo.

Durante ese mismo año, se realizaron, además, 179 avisos al servicio de recogida de animales abandonados de Armenteira (CAAN), de estas intervenciones, un total de 61 perros procedían de este municipio.

Licitación del servicio

El Concello de Sanxenxo está trabajando en el nuevo pliego para proceder a la licitación del servicio de control de gatos callejeros con el objetivo de realizar la adecuada gestión sanitaria de los animales que viven en las colonias del municipio, así como, para atender de manera urgente sus necesidades. La elaboración de estas nuevas condiciones, señalan desde el gobierno local, se produce después de que el anterior concurso quedase desierto y ninguna empresa se presentase.

Desde el gobierno municipal señalan que es muy importante la “colaboración y concienciación” ciudadana sobre todo en el área del abandono por parte de los propietarios de las mascotas, de las camadas no deseadas o del abandono de los gatos en colonias, contenedores u otros espacios públicos

