Diario de Arousa

Sanxenxo

El BNG exige el arreglo de la carretera que une Catadoiro con Arra de manera “urxente”

Los nacionalistas llevarán una moción al Pleno del lunes

C. Hierro
25/01/2026 00:20
Imagen de archivo del portavoz del BNG, Octavio González, durante un Pleno
Imagen de archivo del portavoz del BNG, Octavio González, durante un Pleno
Gonzalo Salgado
El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Sanxenxo solicita el arreglo “urxente” de la carretera que une el lugar de Catadoiro con la parroquia de Arra. Para ello, tal y como señala el portavoz del partido, Octavio González, los nacionalistas llevan una moción al Pleno que se celebra el lunes y esperan contar con el apoyo del resto de ediles de la Corporación.

González indica que este trayecto es uno de los puntos “máis perigosos” de la localidad. “Se rexistran bastantes accidentes, hai cruces sen sinalizar, hai zonas moi estreitas...”, indica González. Y continúa: “Esta é unha vía de escape, sobre todo nos meses de verán, para a xente que vai as praias, polo que hai moito tráfico”.

De esta manera, el portavoz del BNG indica que esta carretera es una de las “arterias principais de Portonovo” y, actualmente, debido al estado en el que se encuentra “é un peligro moi moi grande”.

Acompañando a esta moción, los nacionalistas llevan otras dos más. Una de ellas con el objetivo de que el nuevo centro social de Vilalonga lleve el nombre del actor recientemente fallecido, Celso Bugallo y, la otra para lograr binbificaciones del 30% en el IBI de las viviendas habituales y de oferta de alquiler anual

