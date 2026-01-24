Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El Centro da Cultura Gastronómica abre sus puertas al público en febrero

Está previsto que comiencen las visitas guiadas al museo y se puedan celebrar conferencias

C. Hierro
24/01/2026 00:15
Un momento de la inauguración del Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas
Un momento de la inauguración del Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas
Mónica Ferreirós
El Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas, ubicado en el rehabilitado Pazo de Quintáns ubicado en la parroquia de Noalla (Sanxenxo), se abrirá al público el próximo mes de febrero. Tras haberse inaugurado el pasado diciembre, con la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda acompañado, entre otros, del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López y el alcalde del municipio, Telmo Martín, el espacio está pendiente de algunos detalles para poder contar con actividad.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, junto al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín y el presidente de la Diputación, Luis López, en la inauguración del espacio

Rueda inaugura el Centro da Cultura Gastronómica: “Isto é Galicia Calidade”

Más información

Así, tal y como señalan desde el Concello, está previsto que el próximo mes se pueda instalar el mobiliario de oficina en las que serán las nuevas instalaciones del departamento de Turismo y, a partir de ese momento, el centro podrá comenzar a recibir visitas.

Lo previsto, indicaron en el momento de su inauguración, es que sea posible acudir de manera independiente para conocer el museo o, si se prefiere, a través de visitas guiadas que contarán con una persona que muestre y explique cada uno de los paneles con los que cuenta este espacio. 

El objetivo de la exposición, que además de con los distintos tablones, dispone de una zona audiovisual y un espacio para llevar a cabo formaciones o conferencias, es combinar, en un mismo lugar, patrimonio, paisaje, gastronomía y cultura para atraer a visitantes a la localidad en fechas alejadas de los meses estivales.

Además, en las obras, también se proyectó un nuevo edificio que actualmente recibe el nombre “As Salinas” y se trata de una sala polivalente en la que está previsto que se puedan llevar a cabo diferentes eventos.

De esta manera, una de las metas del Concello y para las que se llevo a cabo esta inversión millonaria, es desestacionalizar el turismo y, por tanto, afianzar su posicionamiento como el principal destino turístico de las Rías Baixas.

_ONI5644_17574495 (2)

El Centro de la Cultura Gastronómica de las Rías Baixas: una realidad en 2025

Más información

Años de trabajos

El trabajo que se llevó a cabo por parte del Concello hasta poder inaugurar este espacio fue duro. Así, el paso inicial fue la compra del Pazo por 1,2 millones de euros en el año 2005. Los primeros trámites consistieron en conseguir que se declarase Ben de Interese Cultural (BIC), propósito que se consiguió en el 2017 y a través del cuál se pidieron contar con más ayudas institucionales para llevar a cabo su rehabilitación total.

Las obras para crear el Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas comenzaron en el año 2019, momento en el que se restauró la construcción existente con un presupuesto de casi tres millones de euros procedentes de fondos municipales, europeos y estatales. El siguiente paso fue la musealización del edificio y la creación del espacio “As Salinas”, actuaciones que contaron con un presupuesto de un millón de euros.

Javier Piñeiro, durante una formación en la sede del Centro de Desenvolvemento Local, en Vista Real

