Sanxenxo

El primer premio de la Lotería Nacional cae en Vilalonga

El boleto con el número 90620 está agraciado con 30.000 euros

C. Hierro
23/01/2026 11:24
Colas para comprar lotería en una administración de Vilagarcía
Colas para comprar lotería en una administración de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
La suerte de la Lotería Nacional ha llegado a la parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo, de la mano de un boleto impreso con el número 90620 y agraciado con un total de 30.000 euros, lo que corresponde al primer premio.

El lugar en el que se ha vendido este billete ha sido el Bar Stop, por lo que se cree que uno de los afortunados debe de ser un cliente habitual de este establecimiento.

No es la primera vez que este bar reparte suerte, ya que, por ejemplo, fue el encargado de repartir el segundo premio de la Bonoloto hace unos años.

Otras localidades

Este primer premio de la Lotería Nacional, dotado con 300.000 euros la serie, se ha repartido por diferentes puntos de la geografía española. Así los boletos agraciados han sido vendidos, además de uno en Vilalonga, en Hellín (Albacete), Vitoria-Gasteiz (Álava), Noreña (Asturias), Badajoz, Santa María de los Barros (Badajoz), Barcelona, Terrasa (Barcelona), Córdoba, Armilla (Granada), Martos (Jaén), Villanueva de la Reina (Jaén), Arrecife (Las Palmas), Puerto del Carmen (Las Palmas), Madrid, Melilla, Biajan (Murcia), Mazarrón (Murcia), Marchena (Sevilla) y Utrera (Sevilla).

