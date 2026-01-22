SOS Sanidade Pública Sanxenxo organiza una mesa informativa en el centro de salud de Baltar

Cartel de la iniciativa Facebook

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo (SOS Sanidade Pública Sanxenxo) organiza, el próximo lunes, una mesa informativa frente al centro de salud de Baltar en Portonovo. El horario de la iniciativa es desde las doce y media de la mañana hasta las dos de la tarde.

La asociación busca, con esta movilización, sensibilizar a los vecinos y vecinas de Sanxenxo sobre la importancia de la sanidad pública ya que, señalan, sin ella “non hai dereitos”. Además, darán detalles sobre la protesta prevista para el próximo 1 de febrero en Santiago de Compostela por “los continuos colapsos” en los diferentes centros de salud y hospitales de la comunidad gallega.

La plataforma indica que tendrán a la venta camisetas reivindicativas por un precio de diez euros y chapas a un euro. Lo recaudado, cuentan, servirá para ayudar a la organización a financiar las distintas manifestaciones y concentraciones.

Esta no es la única concentración llevada a cabo por esta asociación, ya que en el mes de diciembre, por ejemplo, se trasladaron al Parlamento de Galicia para pedir “orzamentos dignos” para la sanidad pública.