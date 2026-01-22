Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

SOS Sanidade Pública Sanxenxo organiza una mesa informativa en el centro de salud de Baltar

La cita es el lunes en horario de doce y media de la mañana a dos de la tarde

C. Hierro
22/01/2026 19:50
Cartel de la iniciativa
Cartel de la iniciativa
Facebook
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo (SOS Sanidade Pública Sanxenxo) organiza, el próximo lunes, una mesa informativa frente al centro de salud de Baltar en Portonovo. El horario de la iniciativa es desde las doce y media de la mañana hasta las dos de la tarde.

La asociación busca, con esta movilización, sensibilizar a los vecinos y vecinas de Sanxenxo sobre la importancia de la sanidad pública ya que, señalan, sin ella “non hai dereitos”. Además, darán detalles sobre la protesta prevista para el próximo 1 de febrero en Santiago de Compostela por “los continuos colapsos” en los diferentes centros de salud y hospitales de la comunidad gallega.

La plataforma indica que tendrán a la venta camisetas reivindicativas por un precio de diez euros y chapas a un euro. Lo recaudado, cuentan, servirá para ayudar a la organización a financiar las distintas manifestaciones y concentraciones.

Esta no es la única concentración llevada a cabo por esta asociación, ya que en el mes de diciembre, por ejemplo, se trasladaron al Parlamento de Galicia para pedir “orzamentos dignos” para la sanidad pública.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Fachada del Concello de O Grove

CCOO denuncia que la negociación de la RPT en el Concello de O Grove continúa bloqueada
C. Hierro
Los representantes de la Mancomunidade do Salnés

O Salnés "a fuego lento" conquista Fitur como destino para "reconectar"
Olalla Bouza
El ideal gallego

Rianxo conmemora a Castelao en enero con mesas redondas, charlas, teatro y más
Redacción
El portavoz, Luis Pérez, junto a otros miembros del Bloque

El BNG de Ribeira reclama a la Xunta medidas ante la huelga de transporte público
Redacción