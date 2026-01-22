Sanxenxo implementa mejoras en las comunicaciones entre Emergencias y la Policía Local

Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo instaura, con un presupuesto de 40.000 euros, una nueva red de comunicaciones entre el servicio de Emerxencias y la Policía Local. El objetivo, señalan desde el gobierno local, es mejorar la respuesta ante una alerta y optimizar los recursos disponibles.

Este sistema, indican, permitirá efectuar una grabación en tiempo real tanto de las comunicaciones como de la localización y ubicación de todos los terminales de radio. Esto permitirá contar con una “caja negra” a la que recurrir en caso de una investigación y que ayude a la hora de tomar decisiones para la movilización de unos medios u otros en caso de una emergencia.

El Concello señala que esta nueva tecnología que duplica y renueva los repetidores, además de instalar un programa de despacho para el control y gestión de las comunicaciones, permitirá contar con tres canales de voz entre usuarios y uno exclusivo para datos.

En la práctica, explican, la Policía Local en su trabajo diario normal ocuparía uno de estos canales y el servicio de Emerxencias, si está en una intervención rutinaria, otro. Hasta ahora, si se producía otra emergencia en otro lugar que necesitase la intervención de estos cuerpos no tendrían cabida en el repetidor.