Sanxenxo

El BNG de Sanxenxo propone que el centro social de Vilalonga lleve el nombre del actor Celso Bugallo Aguiar

Los nacionalistas presentarán una moción en el Pleno que incluirá organizar un evento conmemorativo

C. Hierro
21/01/2026 19:06
El actor Celso Bugallo en la presentación de una película
El actor Celso Bugallo en la presentación de una película
Europa Press
El grupo municipal del BNG propone que el futuro centro social de Vilalonga, actualmente en construcción, pase a llevar el nombre del actor Celso Bugallo Aguiar, nacido en esta parroquia en 1947 y fallecido el pasado 20 de diciembre.

Para ello, los nacionalistas presentarán en el próximo Pleno (que se celebra el lunes) una moción con esta petición que incluya, además, que cuando se lleve a cabo el acto de inauguración de este centro se organice un evento conmemorativo. Desde el BNG sugiere, por ejemplo, una exposición una proyección de la trayectoria profesional de Bugallo, “de xeito que o Concello poida promover o seu legado, especialmente entre a mocidade e as persoas maiores da parroquia”, señaló el portavoz nacionalista Octavio González.

El concejal entiende que este homenaje a título póstumo debe servir como reconocimiento a un artista que, a pesar de debutar en la gran pantalla a los 52 años, completó una carrera profesional muy exitosa. Y destacan, por ejemplo, que en el 2005 Celso Bugallo recibió el Premio Goya como mejor actor secundario por su interpretación en el filme ‘Mar adentro’ dirigido por Alejandro Amenábar. “Pero, máis alá destes importantes logros, Celso Bugallo sempre mantivo unha forte conexión con Vilalonga”, recuerda el concejal nacionalista. Prueba de ello, señala González, es que el actor se implicó en diferentes iniciativas en la localidad, como pueden ser las diferentes charlas que impartió en el instituto o sus visitas asiduas a Sanxenxo.

Desde el BNG confían en que esta moción cuente con el apoyo del resto de los grupos de la Corporación local, ya que “servirá para poder ofrecer unha homenaxe póstuma á altura da importancia da figura de Bugallo e do amor que profesou pola súa terra”.

