Diario de Arousa

Sanxenxo

Sanxenxo licita la museografía de A Telleira por más de 100.000 euros

El edificio, que está en obras, albergará la oficina de Medio ambiente y la sede de la organización SEO BirdLife

C. Hierro
20/01/2026 19:13
Imagen de archivo de una visita del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, al Centro de Interpretación de A Telleira
Imagen de archivo de una visita del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, al Centro de Interpretación de A Telleira
Cedida
El Concello de Sanxenxo saca a licitación la museografía del Centro de Interpretación de A Telleira por 113.582 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto, señalan desde el gobierno local, incluye la dotación de mobiliario, dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura, equipo audiovisual, paneles y servicios de exposición. Además, la musealización debe garantizar la accesibilidad y la comprensión de los contenidos para públicos diversos, atendiendo a diferentes rangos de edad, origen, nacionalidad y nivel educativo.

Los contenidos, explican, deben ser atractivos, didácticos e inclusivos, ofreciendo diferentes niveles de profundidad para adaptarse tanto a visitantes ocasionales como a aquellos interesados en un conocimiento más detallado.

El objetivo del Concello es que este espacio se convierta en un foco de difusión de los valores ecológicos y etnográficos de toda la zona, así como que fomente el turismo ambiental y ornintológico especialmente en los meses de otoño e invierno, momento en el que más de 200 especies de aves eligen este humedal para invernar. De esta manera, serviría, además de otros recursos, para fomentar la desestacionalización del turismo en el municipio.

Mejora integral

Actualmente se están llevando a cabo diferentes trabajos en el edificio para que pueda albergar la variedad de actividades para las que fue concebido. Las obras que se incluyen en esta mejora integral se centran, ahora, en la colocación de la climatización interior para mejorar su eficiencia energética.

La redistribución del espacio que se proyecta incluirá la oficina de Medio Ambiente del Concello, la sede de SEO BirdLife, una sala de exposición permanente, otra multiusos, un espacio para talleres de interpretación, un almacén, un centro de documentación, una sala audiovisual, una sala de exposición itinerante, una tienda temática y unos aseos.

Además, indican desde el gobierno local, está previsto que se habilite la parcela circundante al edificio para crear un pequeño aparcamiento acotado para visitantes u trabajadores y así evitar la dispersión actual de vehículos en esta zona.

El edificio cuenta con una superficie de 2.504 metros cuadrados

El edificio de A Telleira fue construido en el 2003 y cuenta con una superficie de 2.504 metros cuadrados.

Su ubicación es dentro del Complejo Intermareal Umia-O Grove, un ecosistema de gran valor ecológico que forma parte, entre otros del Listado de Humedales de Importancia Internacional y está catalogado como Espacio Natural en régimen de Protección General.

