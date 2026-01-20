Mi cuenta

Sanxenxo

El recital ‘Verso a verso’ sube al escenario este sábado de la mano de Charo López

Las entradas ya están a la venta por un precio de doce euros

C. Hierro
20/01/2026 19:19
Cartel del evento que tendrá lugar en Sanxenxo
Cartel del evento que tendrá lugar en Sanxenxo
El recital de lírica y poesía ‘Verso a verso’ protagonizado por la actriz Charo López sube al escenario del auditorio municipal de Sanxenxo este sábado. Las personas interesadas en acudir a este espectáculo, que comenzará a las ocho y media de la tarde, ya pueden comprar sus entradas a un precio de doce euros a través de la página www.ataquilla.com.

El hilo conductor de la actuación es un homenaje a la poesía española en la voz de la actriz Charo López. Acompañándola, se encuentra el barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo.

Entre los versos que se escucharán en el auditorio dentro de este espectáculo destacan los firmados por escritores de la talla de Miguel Hernández. Lorca, Machado o Santa Teresa de Jesús.

Este recital se enmarca dentro del programa “Sanxenxo no foco” que trae al municipio tres propuestas culturales diferentes. La primera de ellas, fue ‘Os fabulosos cleaners’, un espectáculo de pompas de jabón que tuvo lugar el pasado 17 de enero con un gran éxito de público.

La última cita programada es la obra de teatro ‘Bernarda’ que llega a Sanxenxo el día 31 a las ocho y media de la tarde. Las entradas ya están a la venta por cinco euros a través del mismo portal

