Diario de Arousa

Sanxenxo

El Real Club Náutico pone a la venta las entradas para asistir al cocido solidario del 8 de febrero

Lo recaudado se destinará a la investigación del cáncer infantil

C. Hierro
20/01/2026 19:27
El Real Club Náutico de Sanxenxo pone a la venta las entradas para asistir al cocido solidario que tendrá lugar el ocho de febrero en sus instalaciones a partir de las dos y media de la tarde.

El precio del menú es de doce euros para los niños y niñas y de cuarenta para los adultos. Todo el dinero recaudado irá destinado, en esta ocasión, a la lucha contra el cáncer infantil.

El aforo está limitado para un total de 300 personas, es por ello que, desde la organización, indican que quién quiera asistir reserve sus entradas a través de los teléfonos 670 38 16 43, 679 43 98 42 o 722 63 38 66.

Además de la comida, el evento, que estará presentado por la artista Merchy Treviño, sorteará diferentes regalos entre los asistentes.

