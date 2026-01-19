Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Viajes InteRías contará con stand propio en Fitur para potenciar su proyección internacional

El turoperador añadió entre sus destinos Nueva York

C. Hierro
19/01/2026 18:14
Visita de alumnado a la sede de Viajes InteRías
Visita de alumnado a la sede de Viajes InteRías
Cedida
Viajes InteRías regresa esta semana a Fitur, espacio en el que contará con un stand propio con el objetivo de recibir a numerosas agencias de viajes y profesionales del sector.

El objetivo en la feria será potenciar su proyección internacional a través de la consolidación de destinos estratégicos como Marruecos y Turquía y tras la apertura de otros nuevos como Nueva York, con la opción de visitar también las ciudades de Washington o Philadelphia.

Además, la empresa, señalan, continúa afianzando el crecimiento en la llegada de viajeros a España, recibiendo visitantes de diversas nacionalidades y reforzando su posicionamiento como referente en la organización de servicios turísticos receptivos. Este aumento, cuentan, refleja la confianza en la calidad de la oferta, la profesionalidad del equipo y la capacidad de adaptación a las nuevas tendencias del sector, contribuyendo de manera positiva al desarrollo del turismo y a la proyección internacional de los destinos españoles y portugueses.

Viajes InteRías ha implementado mejoras en su operativa de trabajo para optimizar las programaciones de su amplia oferta poniendo en el mercado itinerarios que abarcan todo el territorio España, Andorra y Portugal.

