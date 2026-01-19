Sanxenxo imparte una charla sobre la adaptación del hogar a las personas dependientes

Participantes en una de las charlas del programa "Coidándote para coidar" Cedida

El Concello de Sanxenxo impartirá el próximo 27 de enero una formación específica sobre la adaptación del hogar a la persona dependiente. Esta iniciativa, enmarcada dentro del programa “Coidándote para coidar” tiene como objetivo la prevención de riesgos y accidentes domésticos, conocer los primeros auxilios, mejorar la alimentación, el sueño o la movilidad.

La entrada a esta formación, que será impartida por la técnica de cuidados auxiliares de enfermería, Irene Troncoso, es libre y únicamente es necesaria inscripción previa a través del correo formacioncim@sanxenxo.org o del teléfono 986 72 79 01.

Una vez terminada esta formación, se abrirá la inscripción de las restantes del programa organizado por la concejalía de Servicios Sociales. En este caso contarán, por ejemplo, con una formación jurídica de interés de la mano de la asesora del CIM Beatriz Carrera, otra sobre enfermedades que originan los cuidados y un último bloque centrado en la liberación de la tensión emocional en las personas cuidadoras.

El primer bloque de "Coidándote para Coidar" contó con una afluencia de público de 50 personas en cada una de las charlas.