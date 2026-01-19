Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Requisan más de 4.000 bebidas energéticas a una distribuidora por motivos de seguridad

C. Hierro
19/01/2026 18:23
Imagen de las bebidas energéticas intervenidas por la Guardia Civil
Imagen de las bebidas energéticas intervenidas por la Guardia Civil
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Agentes de la Guardia Civil interceptan más de 4.000 bebidas energéticas a una empresa distribuidora ubicada en Sanxenxo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de enero durante una inspección rutinaria, momento en el que los agentes localizaron varios palés de este tipo de bebidas que, tras comprobarlos, constataron que muchos de ellos no contenían las indicaciones escritas en español.

Al tratarse de un producto alimenticio, los ingredientes tienen que venir claramente reflejados, es por ello que, por motivos de seguridad, los agentes requisaron y precintaron un total de 4.020 envases de 500 mililitros de capacidad de diversos sabores.

Dichos productos, señala la Guardia Civil, son inseguros para la salud por llevar un etiquetado inadecuado e insuficiente para el consumo en el mercado nacional.

Tras levantar el acta de denuncia, la empresa se enfrenta a un delito contra la seguridad alimentaria y nutrición, cuya sanción económica puede oscilar entre los 300 y los 5.000 euros.

Advertencia

La Guardia Civil advierte a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas, especialmente aquellas que se adquieran fuera de los canales oficiales o que carecen de un etiquetado claro con registro sanitario y trazabilidad alimentaria.

El consumo de estos productos, señalan, puede suponer un peligro para la salud, ya que pueden contener altas concentraciones de cafeína e incluso sustancias estimulantes no declaradas u otros ingredientes que no cumplen con la normativa vigente.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La presentación de hoy, con presencia del alcalde y el subdelegado del Gobierno

La Guardia Civil y Meaño programan una carrera solidaria contra el cáncer
Beni Yáñez
La jornada de Lucha Sambo

Andrés Senín dirige un entrenamiento de Lucha Sambo
María Caldas
Los jugadores del Abanqueiro celebran la victoria

El Abanqueiro se lleva el derbi ante el SD Valiño con las gradas boirenses repletas
María Caldas
Imagen de la gala del Centenario del centro el pasado mes de septiembre

Encuentro generacional para el recuerdo: las Franciscanas convocan al alumnado que estudió en sus aulas
Fátima Frieiro